Booker: "Mikal Bridges, kuşkusuz Yılın Savunmacısı!"

Phoenix Suns yıldızı Devin Booker, takım arkadaşı Mikal Bridges'in "kuşkusuz Yılın Savunmacısı" olduğunu söyledi.



Dün gece Sacramento Kings'e karşı uzatmada alınan 127-124'lük galibiyette Bridges, 50 dakika süre alarak takım rekoruna ulaşmıştı. 25 yaşındaki oyuncu, 27 sayıyla Phoenix'te 31 sayıyla oynayan Devin Booker'ın ardından en skorer ikinci oyuncu olmuştu.



Maçtan sonra Booker, Bridges'i "bariz" Yılın Savunmacısı olarak nitelendirdi:



"Kuşkusuz, Yılın Savunmacısı kendisi. Kriterler o kadar sık değişiyor ki, NBA'in bu ödülü kime vermek istediğini belirlemek biraz zor oluyor. Lakin bana kalırsa neler yaptığını hepimiz görüyoruz.



Point guardlardan forvetleri ve zaman zaman da pivotları savunmasının yanı sıra, bir maçta 50 dakika oynayabilecek çok yönlülüğe de sahip. Çok fazla süre alıyor ve yakın maçları kazanmamızı sağlıyor. Sanırım ikinci sıradaki takımdan 9-10 maç öndeyiz. Yani benim için bu ödülün sahibi oldukça açık."



Suns 58-14'lük derecesiyle Batı'nın zirvesinde yer alırken, Bridges bu sezon 14.1 sayı, 4.3 ribaund ve 2.3 asist ortalamalarına sahip.



