Booker'ýn iyileþme süreci nasýl gidiyor?: "Þut atmaya baþladým!"

Phoenix Suns yýldýzý Devin Booker, takýmýnýn arka arkaya beþinci maçýný kaçýrmasý sonrasý, sakatlýðýyla ilgili iyi haberi paylaþtý.



Booker, 30 Kasým'da Golden State Warriors'a karþý oynanan maçýn ilk yarýsýnda hamstringini zorlayarak oyunu terk etmiþti.



Yakýn zamanda takýmla antrenmanlara baþlamýþ olan Suns yýldýzý, parkelere dönüþüne halen birkaç maç uzakta:



"Hamstringim iyi durumda. Giderek düzeliyorum. Sonunda sahada bazý þeyler yapmaya tekrar baþladým. Ondan önce aðýrlýk kaldýrýyordum. Þut antrenmanýnda olabilmek güzel. Bu her zaman bir artý.



Sanýrým Phoenix'e geri döndüðümüzde sahada biraz koþmaya baþlayabileceðim ve kalan gerekli ne varsa birer birer yapmaya baþlayacaðým. Þimdilik sadece sabit bir þekilde þut çalýþmasý yapýyorum."



Suns'ýn bu sezon kadrosundaki sakat oyuncular listesinde, halihazýrda Cameron Payne, Deandre Ayton, Landry Shamet, Frank Kaminski ve Abdel Nader gibi isimler yer alýyor.



