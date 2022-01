Booker, dikkatini dağıtan Raptors maskotuna kızdı!

Phoenix Suns'ın yıldızı Devin Booker, geçtiğimiz gece Toronto Raptors'a karşı bir serbest atış anı sırasında, dikkatini dağıttığını söylediği Raptors maskotu The Raptor'a tepki gösterdi.



The Raptor, KOVID-19 kısıtlamaları nedeniyle taraftarların bulunmadığı Scotiabank Arena'da dün gece unutulmaz bir an yaşadı.



Booker, karşılaşmanın bitimine 6.5 saniye kala serbest atış kullanırken, kendisinin dikkatini dağıtmaya çalışan The Raptor'a sinirlendi ve maskotu sahanın dış köşesine yolladı.



Booker sonrasında ikinci serbest atışında da isabet bularak, Suns'ın 99-95 kazanmasına yardımcı oldu.



Suns yıldızı, maç sonrasında maskotla arasını düzelttiğini söyledi:



"Önümden çekilsin istemiştim, işe de yaradı. Neyse ki o yokken şutu sokabildim. Her gün sürekli şut attığımızda bu ikisi hep aynı şeyi yapıyordu ve o zaman da şikayet ediyordum. Ama bu benimle alakalı bir durum. Sonra aramızı düzelttik ama, artık kankayız."