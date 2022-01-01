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Booker'dan AD'ye yanıt!: "Halamın bıyığı olsaydı..."

Phoenix Suns yıldızı Devin Booker, Los Angeles Lakers forveti Anthony Davis'in, sakatlanmamış olması durumunda Lakers'ın geçen yılki playofflarda Suns'ı yenmiş olacağı iddiasına yanıt verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Phoenix Suns yıldızı Devin Booker, Los Angeles Lakers forveti Anthony Davis'in, sakatlanmamış olması durumunda Lakers'ın geçen yılki playofflarda Suns'ı yenmiş olacağı iddiasına yanıt verdi.

Geçen sezon Chris Paul ve Booker'ın liderliğindeki Suns ekibi, playofflarda Lakers, Denver Nuggets ve LA Clippers gibi takımları yenmeyi başarmıştı.

Bu olağanüstü playoff serisinin sonucunda Suns, NBA Finallerine ulaşmış, fakat sonunda Giannis Antetokounmpo ve Milwaukee Bucks'a elenmişti.

Çoğu kişi Suns'ı geçen sezonki muhteşem playoff performansından ötürü överken, Davis, Suns'ın Lakers'ı geçmesinin tek sebebinin kendisinin sakatlığı olduğuna inandığını söylemişti.

Booker, Davis'in iddialarına şu şekilde yanıt verdi:

"Yok yahu, zaten eleneceklerdi. Bence komik bir açıklama. Sürekli 'Şu şöyle olsaydı' üzerinden konuşuluyor. Halamın bıyığı olsaydı, amcam olurdu. Bu oyunun tarihinde bir sürü 'Ya şu olsaydı' durumu var. Bunu her takım ve her sezon için söyleyebilirsiniz. Güzel güzel konuşacağına, şu şekilde bir yorum yapması kötü olmuş."


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