Booker, Arizona'daki evini 3.45 milyon dolara sattı!

Phoenix Suns'ın yıldızı Devin Booker'ın, Arizona'daki evini 3.45 milyon dolara sattığı bildirildi.Los Angeles Times'tan Jack Flemming, haberi şu şekilde detaylandırdı:Booker, 2018-19 sezonunun başlangıcından önce Suns ile beş yıllığı 158 milyon dolarlık bir sözleşme uzatması imzalamıştı. 2020-21 sezonunda 29.467.800 dolar ve 2021-22 sezonunda 31.650.600 dolar kazanacak.