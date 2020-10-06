Booker, Arizona'daki evini 3.45 milyon dolara sattı!

Phoenix Suns'ın yıldızı Devin Booker'ın, Arizona'daki evini 3.45 milyon dolara sattığı bildirildi.
Los Angeles Times'tan Jack Flemming, haberi şu şekilde detaylandırdı: "Arazi, Phoenix'in bir banliyösü olan Paradise Valley'de, takımın arenasının yaklaşık 24 km kuzeydoğusundaki bir dönümlük bir alana yayılıyor. 2016 yılında inşa edilen bina, şık, modern bir tarza (ve çöl ortamı göz önüne alındığında şaşırtıcı miktarda yeşil alana) sahip. Ahşap detaylar ve cam duvarlar, iç-dış mekan büyük oda ve şarap deposu bulunan yemek odası gibi beyaz badanalı, minimalist yaşam alanlarına dokunuyor. Diğer yerlerde, 520 metrekarelik alanda dört yatak odası, 4.5 banyo, sinema salonu ve bir ofis bulunuyor. Şömineli devasa bir kapalı veranda çeşmeden beslenen bir yüzme havuzuna ve spaya doğru genişlerken, dışarıda eğlenmek için bolca alan bulunuyor. Çimler, kuraklığa dayanıklı bahçeler ve bir avlu, arazinin geri kalanını dolduruyor."
Booker, 2018-19 sezonunun başlangıcından önce Suns ile beş yıllığı 158 milyon dolarlık bir sözleşme uzatması imzalamıştı. 2020-21 sezonunda 29.467.800 dolar ve 2021-22 sezonunda 31.650.600 dolar kazanacak.