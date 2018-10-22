Bonucci: 'United ve City'i reddettim çünkü...'

"CİTY VE UNİTED'I REDDETTİM"

JUVENTUS'TAN TEKLİF GELDİĞİ AN...

İtalya Serie A devi Juventus'un başarılı savunmacısı Leonardo Bonucci, geçmiş dönemde Macnhester United ve Manchester City'den transfer teklifi aldığını itiraf etti. 31 yaşındaki savunmacı Daily Telegraph'a geçmiş dönemde aldığı tekliflere dair açıklamalarda bulundu.Bonucci, konuşmasının başlangıcıda Milan için elinden gelen herşeyi yaptığı ifade ederken,dedi.İtalyan savunmacı, 2016 yılında Manchester City ve Manchster United'e gitme olasılığını olduğunu da itiraf ederken,dedi.Geçtiğimiz yaz transfer sezonunda da çeşitli teklifler aldığını dile getiren Bonucci,diyerek sözlerini sonlandırdı.