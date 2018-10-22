Bonucci: 'United ve City'i reddettim çünkü...'

İtalya Serie A devi Juventus'un başarılı savunmacısı Leonardo Bonucci, geçmiş dönemde Macnhester United ve Manchester City'den transfer teklifi aldığını itiraf etti. 31 yaşındaki savunmacı Daily Telegraph'a geçmiş dönemde aldığı tekliflere dair açıklamalarda bulundu.
Bonucci, konuşmasının başlangıcıda Milan için elinden gelen herşeyi yaptığı ifade ederken, "Burada, elimden gelen herşeyi yapıyorum. En yüksek seviyede oynamak için zorluyorum, Milan'da çok başarı elde edememiştim. İstediğim şeyleri gerçekleştirememiştim ancak burada (Juventus) kendimi evimde hissediyorum." dedi.
"CİTY VE UNİTED'I REDDETTİM"
İtalyan savunmacı, 2016 yılında Manchester City ve Manchster United'e gitme olasılığını olduğunu da itiraf ederken, "Manchester City ve Manchester United ile diyaloğumuz oldu. 2016 yılında City'den teklif aldığımda kulübümle konuştum. Juventus, kalmamı istedi ve bende bu yönde karar verdim" dedi.
JUVENTUS'TAN TEKLİF GELDİĞİ AN...
Geçtiğimiz yaz transfer sezonunda da çeşitli teklifler aldığını dile getiren Bonucci, "Geçtiğimiz transfer döneminde de teklifler aldım. Ancak, Juventus'a dönme ihtimali olduğunu duyduğum an, diğer teklifleri dinlemeyi bıraktım ve evime dönmeye karar verdim." diyerek sözlerini sonlandırdı.
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Bonucci, konuşmasının başlangıcıda Milan için elinden gelen herşeyi yaptığı ifade ederken, "Burada, elimden gelen herşeyi yapıyorum. En yüksek seviyede oynamak için zorluyorum, Milan'da çok başarı elde edememiştim. İstediğim şeyleri gerçekleştirememiştim ancak burada (Juventus) kendimi evimde hissediyorum." dedi.
"CİTY VE UNİTED'I REDDETTİM"
İtalyan savunmacı, 2016 yılında Manchester City ve Manchster United'e gitme olasılığını olduğunu da itiraf ederken, "Manchester City ve Manchester United ile diyaloğumuz oldu. 2016 yılında City'den teklif aldığımda kulübümle konuştum. Juventus, kalmamı istedi ve bende bu yönde karar verdim" dedi.
JUVENTUS'TAN TEKLİF GELDİĞİ AN...
Geçtiğimiz yaz transfer sezonunda da çeşitli teklifler aldığını dile getiren Bonucci, "Geçtiğimiz transfer döneminde de teklifler aldım. Ancak, Juventus'a dönme ihtimali olduğunu duyduğum an, diğer teklifleri dinlemeyi bıraktım ve evime dönmeye karar verdim." diyerek sözlerini sonlandırdı.
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