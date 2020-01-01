Bonucci: 'Oynadığım en zor maç buydu'

İtalya Milli Takımı'nın defanstaki liderlerinden Leonardo Bonucci, İspanya zaferi sonrasında açıklamalarda bulundu.



Çok zorlandıklarını belirten Bonucci, "Oynadığım en zor maçtı. İspanya'yı performansları nedeniyle tebrik ediyorum. Acı çektik ancak galibiyet bu sayede daha da değerli oldu." dedi.



Önemli bir başarıya imza attıklarını belirten tecrübeli futbolcu, "İnanılmaz bir iş başardık. İtalya'ya 40 yıldır özlemi duyulan kupayı getirmeye bir adım daha yaklaştık. Finale hazırlanacağız" ifadelerini kullandı.



