Bonucci: 'Juventus'tan ayrılmak hataydı'

Geçen sezon Milan'da forma giydikten sonra Juventus'a geri dönen Leonardo Bonucci, İtalya basınına çarpıcı açıklamalar yaptı.
"HATA YAPTIĞIMI ANLADIM"
Juventus'tan ayrılmasının hata olduğunu söyleyen Bonucci, "Juventus'ta son 4 ayda gururum incinmişti ve etkilenmiştim. Doğru karar verecek durumda değildim. Buradan ayrıldığımda hata yaptığımı anladım. İstediğim tek şey, Juventus'a geri dönmekti. Fırsatım olduğu için şanslıyım" şeklinde konuştu.
"SORUNLARI UNUTTUK"
Juventus'tan ayrılmadan önce Allegri ile yaşadığı sorunlara değinen Bonucci, "Allegri ile sorunları unuttuk. Zeki ve olgun insanlar olarak hedefe odaklanmış durumdayız." dedi.
"EN BÜYÜK HAYALİM..."
Bonucci sözlerini, "Futbolu bıraktığımda teknik direktörlük yapmak istiyorum. En büyük hayalim, Juventus'u çalıştırmak" ifadeleriyle tamamladı.
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"HATA YAPTIĞIMI ANLADIM"
Juventus'tan ayrılmasının hata olduğunu söyleyen Bonucci, "Juventus'ta son 4 ayda gururum incinmişti ve etkilenmiştim. Doğru karar verecek durumda değildim. Buradan ayrıldığımda hata yaptığımı anladım. İstediğim tek şey, Juventus'a geri dönmekti. Fırsatım olduğu için şanslıyım" şeklinde konuştu.
"SORUNLARI UNUTTUK"
Juventus'tan ayrılmadan önce Allegri ile yaşadığı sorunlara değinen Bonucci, "Allegri ile sorunları unuttuk. Zeki ve olgun insanlar olarak hedefe odaklanmış durumdayız." dedi.
"EN BÜYÜK HAYALİM..."
Bonucci sözlerini, "Futbolu bıraktığımda teknik direktörlük yapmak istiyorum. En büyük hayalim, Juventus'u çalıştırmak" ifadeleriyle tamamladı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın