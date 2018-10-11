Bonucci: 'Juventus'tan ayrılmak hataydı'

Geçen sezon Milan'da forma giydikten sonrageri dönen, İtalya basınına çarpıcı açıklamalar yaptı.Juventus'tan ayrılmasının hata olduğunu söyleyen Bonucci, "Juventus'ta son 4 ayda gururum incinmişti ve etkilenmiştim. Doğru karar verecek durumda değildim. Buradan ayrıldığımda hata yaptığımı anladım. İstediğim tek şey, Juventus'a geri dönmekti. Fırsatım olduğu için şanslıyım" şeklinde konuştu.Juventus'tan ayrılmadan önce Allegri ile yaşadığı sorunlara değinen Bonucci, "Allegri ile sorunları unuttuk. Zeki ve olgun insanlar olarak hedefe odaklanmış durumdayız." dedi.Bonucci sözlerini, "Futbolu bıraktığımda teknik direktörlük yapmak istiyorum. En büyük hayalim, Juventus'u çalıştırmak" ifadeleriyle tamamladı.