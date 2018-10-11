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Bonucci: "Juventus'tan ayrılmak hataydı"

Juventus'un stoperi Leonardo Bonucci, geçen sezonu Milan'da geçirmesini hata olarak yorumladı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Bonucci: 'Juventus'tan ayrılmak hataydı'
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11 Ekim 2018 02:20
Geçen sezon Milan'da forma giydikten sonra Juventus'a geri dönen Leonardo Bonucci, İtalya basınına çarpıcı açıklamalar yaptı.

"HATA YAPTIĞIMI ANLADIM"

Juventus'tan ayrılmasının hata olduğunu söyleyen Bonucci, "Juventus'ta son 4 ayda gururum incinmişti ve etkilenmiştim. Doğru karar verecek durumda değildim. Buradan ayrıldığımda hata yaptığımı anladım. İstediğim tek şey, Juventus'a geri dönmekti. Fırsatım olduğu için şanslıyım" şeklinde konuştu.

"SORUNLARI UNUTTUK"

Juventus'tan ayrılmadan önce Allegri ile yaşadığı sorunlara değinen Bonucci, "Allegri ile sorunları unuttuk. Zeki ve olgun insanlar olarak hedefe odaklanmış durumdayız." dedi.

"EN BÜYÜK HAYALİM..."

Bonucci sözlerini, "Futbolu bıraktığımda teknik direktörlük yapmak istiyorum. En büyük hayalim, Juventus'u çalıştırmak" ifadeleriyle tamamladı.



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