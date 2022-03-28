Bonucci'den Merih Demiral sözleri

İtalya Milli Takım forması giyen Leonardo Bonucci, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.



Dünya Kupası play-off turunda elenmelerini değerlendiren Bonucci, "Burada olduğum için mutluyum. Şoku atlatamadık, çok üzgünüz, böylesine bir sonuç beklemiyorduk. Yazın büyük bir sevinç yaşarken, kış oldu ve aynı şekilde üzüntü içerisine girdik. Güzel bir stadyumdayız, çim de harika. Bütün şartlar harika bir maç oynamaya uygun" ifadelerini kullandı.



"MERİH DEMİRAL'A SARILACAĞIM"



Merih Demiral için görüşleri sorulan tecrübeli savunma oyuncusu, "Merih Demiral, çok sevdiğim, harika bir insan. Aynı şekilde muhteşem profesyonel. Atalanta'ya gitmekle doğru yaptı, kendisini geliştirmek için oynaması gerekiyor. Öyle bir tercih yaptı. Olumlu bir insan, hayata pozitif bakıyor, enerji dolu. Onu görünce sarılacağım ama maç başladıktan sonra rakip olacağız" diye konuştu.





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