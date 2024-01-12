Bonucci: ''Ben bu savaşa hazırım!''

Fenerbahçe'nin yeni transferi Leonardo Bonucci, transferinin ardından ilk kez açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Bonucci: ''Ben bu savaşa hazırım!''
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Ocak 2024 14:17
Son güncelleme 12 Ocak 2024 14:18
Fenerbahçe'nin Union Berlin'den transfer ettiği yıldız savunmacı Leonardo Bonucci, transferinin ardından ilk kez konuştu. 

FB TV'ye açıklamalarda bulunan deneyimli oyuncu, "Fenerbahçe'de olduğum için çok mutluyum. Sezonun ikinci yarısına başlamak için çok heyecanlıyım. Umarım birçok kupa kazanırız. Ben bu savaşa hazırım.'' dedi. 

Maça çıkmak için sabırsızlandığını söyleyen Bonucci, ''Forma numaram 19 benim için özel bir sayı, eşimin doğum günü. İnanılmaz bir atmosfer, inanılmaz bir takım, bu inanılmaz taraftar karşısında oynamayı dört gözle bekliyorum. Yakında görüşürüz!" sözlerini sarf etti.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery