'Bombacı' biraderler: Ligin en çok hata yapanları

Galatasaray'ın ilk golünde Luyindama, ikincisinde ise Marcao'nun hataları vardı.



Bu haftaya kadar Marcao 1'er kez gole ve ciddi şuta neden olan hata yapmış, üç kez de penaltıya sebebiyet vermişti. Brezilyalı stoper, Çaykur Rizespor maçında topu kontrol edemeyince Galatasaray, meşin yuvarlağı ağlarında gördü. Böylece ligin en fazla ciddi hata yapan futbolcusu unvanını aldı.



YEDLİN'DEN BÜYÜK ACEMİLİK



Onu dün akşama kadar 2 kez gol ile sonuçlanan hata yapan, 1 kez penaltı yaptıran, 1 de şutla sonuçlanan ciddi hataya neden olan Luyindama, Fenerbahçeli Tisserand ile birlikte takip etti. Öte yandan Cimbom'un yediği üçüncü golde Yedlin acemice penaltıya sebebiyet verdi.



TARAFTAR İSYANDA



G.Saraylı taraftarlar, Rize yenilgisine büyük tepki gösterdi. Sosyal medyada özellikle savunma oyuncuları ve Terim'e yönelik ağır eleştiriler vardı.



ÜÇÜ DE CEZALI



Luyindama, Marcao ve Yedlin üçlüsü, skoru belirleyen hatalar yapmalarının yanı sıra Galatasaray defansının çökmesine de neden oldu. Luyindama ve Marcao gördükleri sarı kartla cezalı duruma düştü. Bu ikili, çift sarı karttan kırmızı kartla oyundan atılan Yedlin ile birlikte sarı-kırmızılıların bir sonraki hafta Hatayspor'la deplasmanda oynayacağı karşılaşmada takımdaki yerlerini alamayacak.



