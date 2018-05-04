Boluspor'un Süper Lig hayali; 'İlk defa çok şanslıyız'

- "Statla ilgili bir problemimiz yok"

Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor'un kulüp başkanı Necip Çarıkcı, "Bu play-off'larda da Boluspor takımının bana göre ilk defa çok şanslı olduğunu söylemek istiyorum. Bu sene artık keşke demek istemiyoruz." dedi.Çarıkcı, Boluspor'un play-off'a kalmasına ilişkin kulübün Karaçayır Mahallesi'nde bulunan tesislerinde düzenlediği basın toplantısında, Boluspor'un zor günler geçirdiği 2017 yılında kulübün yönetimine geldiklerini, aradan geçen 2 yılda da da play-off'lara kaldıklarını söyledi.Boluspor'un kent için büyük bir değer olduğunu anlatan Çarıkcı, "Şu anda baktığımız zaman Türkiye'deki hemen hemen bütün spor kulüp başkanları, şirket sahipleri, taraftarlar, herkes Boluspor Kulübü'nün bu sene iyi top oynadığını, iyi mücadele ettiğini söylüyor. Bu play-off'larda da Boluspor takımının bana göre ilk defa çok şanslı olduğunu söylemek istiyorum. Bu sene artık keşke demek istemiyoruz. Bu dördüncü play-off'umuz. Geçmişte tabii biraz heyecanlıydık, iyi hazırlanamadık ama bu sene play-off'lara en iyi şekilde hazırlanmak için en başta teknik heyetimizle görüştük." şeklinde konuştu.Hep beraber bu sene bu takımı şampiyon yapmak için her şeyi yapacaklarını belirten Çarıkcı, "Tabii futbol bu, futbolda bazen play-off maçları heyecanlı ve stresli geçiyor. Bu sene ilk defa takımımız play-off'larda kuvvetli takım. Boluspor, şu an diğer takımların da istemediği bir kulüp. Diğer takımlar 'Boluspor çıkmasın, biz ilk maçı Boluspor ile oynamayalım' diyor. İnşallah bu sene bu takımı şampiyon yaparız." değerlendirmesinde bulundu.Boluspor'un lig maçlarını yaptığı Atatürk Stadyumu'nun Süper Lig kriterlerine uymadığı yönünde söylentiler dolaştığını bildiğini söyleyen Çarıkcı, bunun doğru olmadığını aktardı.Sezon başında Türkiye Futbol Federasyonundan tesisler başkanını Bolu'ya çağırarak, burada bir inceleme yaptırdıklarını anlatan Çarıkcı, sözlerini şöyle tamamladı:"Tesisler başkanı bir gün statta inceleme yaptı. Bu inceleme sırasında da protokol, VIP, basın tribünü ve alt taraftaki birkaç bölgede toplam 400 bin liralık bir yatırımla bu statta maçların oynanabileceğini federasyon bize yazı ile bildirdi. Özellikle takımımız şampiyon olduğu takdirde statla ilgili bir problemimiz yok."