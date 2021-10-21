Bolusporlu futbolcular, iyi oyunu skora yansıtmak istiyor



Fethi Özer: "İyi oynadığımız bir oyun var. Bunun meyvesini eninde sonunda alacağımızı düşünüyorum"

Mehmet Zahit Çınar: "Eninde sonunda iyi oyunun mükafatı olacaktır"

TFF 1. Lig takımlarından'un kaptanıile defans oyuncusukarşılaşmalarda ortaya koydukları iyi oyunu skora yansıtmak istediklerini söyledi.Özer ile Çınar, kulübün Karaçayır Mahallesi'ndeki tesislerinde düzenlenen basın toplantısında, ligin geride kalan 9 haftası ile son oynadıklarımaçını değerlendirdi.Bursaspor karşısında duran iki toptan gol yiyerek geriye düştüklerini anlatan Özer,dedi.Özer, takımlarının iyi olduğunu, bu nedenle kötü düşünmeye gerek olmadığını vurgulayarak, "Sonuçta iyi oynadığımız bir oyun var. Bunun meyvesini eninde sonunda alacağımızı düşünüyorum.maçının hazırlıklarına başladık, kazanacağız. Zaten kazanmaktan başka da şansımız yok. İnşallah onun için elimizden geleni yapıp galip geleceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.Taraftarlara da seslenen Özer, şunları kaydetti:Defans oyuncusu Mehmet Zahit Çınar da iyi oynamalarına rağmen skor anlamında istediklerini yapamadıklarını söyledi.Her maçta iyi oyun ortaya koyduklarını dile getiren Çınar,diye konuştu.