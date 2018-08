Boluspor'dan çifte imza

Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor, kadrosuna kattığı futbolculardan Özgür Can Özcan ile 1, Batuhan Altıntaş ile 2 senelik sözleşme imzaladı.Özgür Can Özcan ve Batuhan Altıntaş için kulübün Karaçayır Mahallesi'ndeki tesislerinde düzenlenen imza törenine, kulüp başkanı Necip Çarıkçı ile yönetim kurulu üyeleri katıldı.Çarıkçı, yaptığı konuşmada, artık transferin sonuna yaklaştıklarını belirterek, "Belki çok geciktiğimiz santrfor mevkisine de bugün 2 futbolcu kardeşimizi kazandırdık. Daha önce Boluspor'da ve Galatasaray'da oynamış, sevdiğimiz bir arkadaşımız, futbol geçmişini de çok beğendiğim Özgür Can Özcan ile tekrar bu sene beraber olacağız. Yeni yetenek dediğimiz Bursaspor'dan Hamburg takımına transfer olan Batuhan Altıntaş ile de bugün 2 yıllık mukavele imzalıyoruz. Artık santrfor transferini şu anda noktaladık." diye konuştu.Sezonun ilk haftasında 11 Ağustos Cumartesi günü Osmanlıspor'u konuk edecekleri maça hazır olduklarını aktaran Çarıkçı, "İnşallah Osmanlıspor maçından 3 puanla ayrılacağız. Boluspor'un hedefleri belli. Bu sene de hazırlık kampımızı bitirdik. Hazırlık kampını iyi geçiren bir kulübüz. Çoğu kulübün şu anda başkanları yok. Tembellik var. Lisans çıkartamıyorlar. Boluspor'da şu anda hiçbir problem ve sıkıntımız yok. Bu hafta maça hazırız. Bu transferler Bolu'muza hayırlı olsun." şeklinde görüş belirtti.Gazişehir Gaziantep takımından transfer edilen Özgür Can Özcan, yeniden Boluspor'da olmaktan mutluluk duyduğunu kaydetti.Bu transferin hem kendisi hem de Boluspor için hayırlı olması temennisinde bulunan 30 yaşındaki futbolcu, "Daha önce burada yarım dönem bulunmuştum. O zaman çok fazla oynama şansı bulamamıştım. Bundan dolayı da performans sergileyemedim. Ancak daha sonra Giresunspor ve Gazişehir Gaziantep'te 2 senedir iyi bir performansım var. İnşallah bu sene de böyle devam ederim." ifadelerini kullandı.Batuhan Altıntaş da köklü bir takıma geldiği için çok mutlu olduğunu, hep birlikte Boluspor'u hedeflerine ulaştırmaya çalışacaklarını aktardı.Konuşmaların ardından Özgür Can Özcan ve Batuhan Altıntaş, kendilerini kırmızı-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeleri imzaladı. Futbolcular ardından kulüp başkanı Necip Çarıkçı ile basın mensuplarına poz verdi.