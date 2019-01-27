  •  
    "Galatasaray onu en az 35 milyon euroya satar"
  •  
    Alex, Fenerbahçe'nin transferi için devrede!..
  •  
    Türkiye'de SON DAKİKA transferleri! 70 imza...
  •  
    Dünyada TRANSFERLER İşte atılan tam 70 İMZA
  •  
    Terim'in "Beğeniyorum" dediği isim için; 'Aldılar'

Boluspor'da teknik direktör arayışları sürüyor

Boluspor başkanı Necip Çarıkcı:"Galatasaray maçına yeni teknik direktörümüzle çıkmak istiyoruz"

Kaynak: AA
Boluspor'da teknik direktör arayışları sürüyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Ocak 2019 14:05
Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor'un kulüp başkanı Necip Çarıkcı, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Galatasaray maçına yeni teknik direktörle çıkmak istediklerini söyledi.

Çarıkcı, yaptığı açıklamada, teknik direktör Sait Karafırtınalar ile yolların ayrılmasından sonra teknik direktör arayışlarının devam ettiğini, şu an iki teknik direktörle görüşme aşamasında olduklarını kaydetti.

Boluspor'un yeni teknik direktörünün kim olacağı konusunda kararı akşam saatlerinde vereceklerini ifade eden Çarıkcı, "Ziraat Türkiye Kupası'nda deplasmanda karşılaşacağımız Galatasaray maçına yeni teknik direktörümüzle çıkmak istiyoruz. Bunun için teknik direktörlerle görüşmemizi bu akşam saatlerinde netleştireceğiz ve anlaşma sağlayacağız." diye konuştu.

Başkan Çarıkcı, yeni teknik direktörle bu sezon sonuna kadar anlaşma yapacaklarını bildirdi.

Galatasaray ile Boluspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu erteleme rövanş maçı 29 Ocak Salı günü Türk Telekom Stadı'nda saat 19.45'te başlayacak.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için