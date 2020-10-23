Boluspor'da Reha Kemal Erginer dönemi

TFF 1. Lig takımlarından Beypiliç Boluspor'da yeni teknik direktör açıklandı.

Haber; AA
Boluspor'da Reha Kemal Erginer dönemi
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23 Ekim 2020 20:30
TFF 1. Lig takımlarından Beypiliç Boluspor, teknik direktör Reha Kemal Erginer ile anlaştı.

Kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, Ahmet Taşyürek'in takımdan ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevine Reha Kemal Erginer'in getirildiği bildirildi.

Yeni sezona teknik direktör Ahmet Taşyürek ile başlayan Bolu ekibi, çıktığı 5 karşılaşmada 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak sadece 1 puan toplayabilmişti. Kırmızı-beyazlı ekipte, sezonun 5. haftasında oynadığı Tuzlaspor kaşılaşmasından sonra Taşyürek'in takımdan ayrılmasının ardından yeni teknik direktör arayışlarına başlanmıştı.

Beypiliç Boluspor, sezonun 6. haftasında başında teknik direktör olmadan deplasmanda oynadığı Balıkesirspor maçında ikinci beraberliğini alarak puanını 2'ye çıkarmıştı.



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