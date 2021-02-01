Boluspor'da altyapıdan 2 takviye!

TFF 1. Lig takımlarından Beypiliç Boluspor, altyapıdan yetişen Arda Köksal ve Ensar Bilir ile profesyonel sözleşme imzaladı.



Karaçayır Mahallesi'ndeki tesislerde düzenlenen imza töreninde konuşan Kulüp Başkanı Abdullah Abat, Boluspor'un Türk ve dünya futboluna değer kazandırmış bir kulüp olduğunu söyledi.



Geldikleri günden beri altyapıyla alakalı çalışma yürüttüklerini, bunun meyvelerini bugünden başlayarak almaya devam edeceklerini vurgulayan Abat, Arda Köksal ve Ensar Bilir ile imzaladıkları sözleşmenin hayırlı olmasını diledi.



Abat, "Hem kendileri hem de Boluspor için başarılı günler bizleri bekliyor olacak. İnşallah bu bir başlangıç olur. Futbol kulüplerinin kurtuluşu altyapılar olmalı. Altyapıyla ilgili bazı tedbirler ve kararlar aldık. İnşallah bunu önümüzdeki sezonlarda görmeye devam edeceğiz." şeklinde konuştu.



İki futbolcu, daha sonra profesyonel sözleşmeye imza attı.



