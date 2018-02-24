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Boluspor'da Altınordu maçı hazırlıkları

Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor, 26 Şubat Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Altınordu maçının hazırlıklarını basına kapalı olarak gerçekleştirdi.

Kaynak: AA
Boluspor'da Altınordu maçı hazırlıkları
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24 Şubat 2018 14:27
Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor, 26 Şubat Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Altınordu maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün Karaçayır Mahallesi'nde bulunan tesislerinde yapılan son antrenman, basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

Teknik direktör Sait Karafırtınalar yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan futbolcuların, daha sonra dar alan çalışması yaptığı bildirildi.

Bolusporlu futbolcuların, taktik çalışmanın ardından açma germe hareketleriyle antrenmanı tamamladığı belirtildi.

Bolu ekibi, Altınordu maçı için yarın İzmir'e gidecek.

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