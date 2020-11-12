Boluspor'da 9 kişinin koronavirüs testi pozitif

Beypiliç Boluspor'da 5 futbolcu, 1 antrenör ve 3 kulüp çalışanının yeni tip koronavirüs testinin pozitif olduğu bildirildi.

Haber; AA
Abone Ol
Boluspor'da 9 kişinin koronavirüs testi pozitif
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Kasım 2020 15:08
TFF 1. Lig takımlarından Beypiliç Boluspor'da 5 futbolcu, 1 antrenör ve 3 kulüp çalışanının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarında yer alan açıklamaya göre, profesyonel futbol takımı, teknik heyet ve kulüp çalışanlarına Kovid-19 testi yapıldı.

Testler sonrası 5 futbolcu ve 1 antrenör ile 3 kulüp çalışanının sonuçları pozitif çıktı. Testi pozitif sonuçlanan futbolcu, antrenör ile kulüp personellerinin takip ve tedavi süreci başlatıldı.

Beypiliç Boluspor'da 6 Kasım'da test sonuçları pozitif çıkan 3 futbolcu ile 3 kulüp çalışanı tedaviye alınmıştı.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için