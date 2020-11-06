Boluspor'da 6 kişinin Kovid-19 testi pozitif

TFF 1.Lig takımlarından Beypiliç Boluspor'da 3 futbolcu ve 3 kulüp çalışanının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif sonuçlandı

Haber; AA
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Boluspor'da 6 kişinin Kovid-19 testi pozitif
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06 Kasım 2020 15:59
TFF 1.Lig takımlarından Beypiliç Boluspor'da 3 futbolcu ve 3 kulüp çalışanının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı. 

Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarında yer alan açıklamaya göre, profesyonel futbol takımı, teknik heyet ve kulüp çalışanlarına Kovid-19 testi yapıldı.

Testler sonrası 3 futbolcu ile 3 kulüp çalışanının sonuçları pozitif çıktı. 

Testi pozitif sonuçlanan futbolcular ile kulüp personelinin takip ve tedavi süreci başlatıldı.



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