Boluspor'da 6 kişinin Kovid-19 testi pozitif

TFF 1.Lig takımlarından Beypiliç Boluspor'da 3 futbolcu ve 3 kulüp çalışanının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.



Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarında yer alan açıklamaya göre, profesyonel futbol takımı, teknik heyet ve kulüp çalışanlarına Kovid-19 testi yapıldı.



Testler sonrası 3 futbolcu ile 3 kulüp çalışanının sonuçları pozitif çıktı.



Testi pozitif sonuçlanan futbolcular ile kulüp personelinin takip ve tedavi süreci başlatıldı.



