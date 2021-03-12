Boluspor'a konuğu Akhisarspor

Akhisarspor, TFF 1. Lig'in 26. haftasında 13 Mart Cumartesi günü deplasmanda Beypiliç Boluspor'la karşı karşıya gelecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Boluspor'a konuğu Akhisarspor
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12 Mart 2021 14:30
Akhisarspor, TFF 1. Lig'in 26. haftasında 13 Mart Cumartesi günü deplasmanda Beypiliç Boluspor'la karşılaşacak.

Bolu Atatürk Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadelede, hakem Hakan Ceylan düdük çalacak.

Ligde son 6 maçta 1 galibiyet ve 5 yenilgi alan Akhisarspor, 22 puanla düşme hattında bulunuyor. Deplasmanda çıktığı son 3 maçı da kaybeden yeşil-siyahlı ekip, düşme hattının hemen üzerindeki Aydeniz Et Balıkesirspor'un 4 puan gerisinde yer alıyor.

Akhisarspor Teknik Direktörü Fırat Gül, geçen sezon görev yaptığı Beypiliç Boluspor'u küme düşme hattının üzerinde tutmayı başarmıştı.

Son 2 müsabakasını kayıpsız geçen ve düşme hattıyla puan farkını 7'ye çıkaran Beypiliç Boluspor, haftaya 29 puanla 12. sırada girdi. Beypiliç Boluspor'da cezalı Marlinho yarınki maçta forma giyemeyecek.

Ligin ilk yarısındaki müsabaka 2-2 eşitlikle sona ermişti.



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