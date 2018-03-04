Boluspor - Ankaragücü maçı! Spor Toto 1. Lig'de 25. hafta mücadelesinde Sait Karafırtınalar'ın takımı Boluspor ile İsmail Kartal'ın çalıştırdığı Ankaragücü kozlarını paylaştı.Bolu Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmada Boluspor 3-1'lik skorla kazandı. Ev sahibi 5. dakikada Rydell Poepon'un golüyle öne geçerken, 36'da Renato Arapi farkı ikiye çıkardı. 71'de Enes Kubat takımını umutlandırırken, dakikalar 76'yı gösterdiğinde Bentley skoru belirledi.Alınan bu sonucun ardından Boluspor puanını 40 yaptı ve yenilmezlik serisini 5 maça yükseltti. Ankaragücü ise son 9 haftada 4. yenilgisini aldı ve 43 puanda kaldıLigin bir sonraki haftasında Ankaragücü sahasında Adanaspor'u konuk edecek. Boluspor deplasmanda Balıkesirspor ile karşılaşacak