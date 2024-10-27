Boluspor, yükselişe geçti!

1. Lig'de Boluspor, İstanbulspor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti ve arka arkaya ikinci galibiyetini aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Boluspor, yükselişe geçti!
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27 Ekim 2024 20:55
Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında İstanbulspor ile Boluspor karşı karşıya geldi. İstanbul'da Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'ndaki mücadeleyi Boluspor 2-1'lik skorla kazandı.

Boluspor'a galibiyeti getiren golleri 14 ve 16. dakikalarda Daniel Avramovski attı. İstanbulspor'un tek golü 29. dakikada Muammer Sarıkaya'dan geldi.

Ligde üst üste ikinci galibiyetini alan Boluspor, 15 puana yükseldi. Üst üste dördüncü yenilgisini alan İstanbulspor, 13 puanda kaldı.

Boluspor, ligin bir sonraki haftasında sahasında Ümraniyespor'u ağırlayacak. İstanbulspor, Gençlerbirliği ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

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