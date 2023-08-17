Boluspor yeni transferini açıkladı

Boluspor, Cenk Ahmet Alkılıç'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Boluspor yeni transferini açıkladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Ağustos 2023 14:21
Trendyol 1. Lig takımlarından Boluspor, 35 yaşındaki futbolcu Cenk Ahmet Alkılıç'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Cenk Ahmet ile 1 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.

Kariyerine Galatasaray altyapısında başlayan Cenk Ahmet Alkılıç, Beylerbeyi, Altay, Rizespor, Kayseri Erciyesspor, Başakşehir, Alanyaspor, Erzurumpor ve Eyüpspor'da forma giydi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery