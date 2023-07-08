Boluspor yeni transferini açıkladı

Gelecek sezon Spor Toto Süper Lige çıkmak için çalışmalara başlayan Boluspor, Oğuz Kağan Güçtekin'i transfer ettiğini açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Boluspor yeni transferini açıkladı
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08 Temmuz 2023 20:04
Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor, 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Oğuz Kağan Güçtekin ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüp tesislerinde düzenlenen imza töreninde konuşan Boluspor Yönetim Kurulu Üyesi Ragıp Kaan Semercioğlu, Güçtekin'in istedikleri bir oyuncu olduğunu ve takıma uyum sağlayacağını düşündüğünü belirtti.

2 YILLIK SÖZLEŞME

Semercioğlu, Güçtekin'in kaliteli bir oyuncu olduğunu vurgulayarak, 2 yıllık bir sözleşme ve bonservisiyle kadrolarına kattıklarını kaydetti.

"Türkiye'de bütün kulüpler maddi sıkıntı içerisinde" diyen Semercioğlu, "Bu yılki ücretini de iş insanı Oktay Ercan karşılayacağını taahhüt etti. İnşallah bu desteğin Bolu'nun ileri gelen iş insanlarına, siyasilerine bir örnek olmasını temenni ediyorum. Oktay Ercan böyle bir ateşi yaktı. Bu tür destekleri bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Oğuz Kağan Güçtekin ise çok mutlu olduğuna işaret ederek, "Herkes beni çok sıcak karşıladı. Çok güzel bir ortama geldim ve gerçekten çok mutluyum." dedi.

Boluspor'un başarısı için elinden gelenin en iyisini yapmayı hedeflediğini anlatan Güçtekin, "İnşallah Boluspor'umuzu hak ettiği Süper Lig'e çıkarmak için sezon boyunca çok çalışacağız. Belki bazen çok yorulacağız, belki mağlubiyetler de olacak ama en iyi şekilde mücadelemizi vereceğiz. Ben de bu takımda bu mücadeleye destek verecek bir futbolcu olacağım." değerlendirmesinde bulundu.

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