Boluspor yeni teknik direktörünü açıkladı

Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor, teknik direktör Turgay Altay ile anlaştı.



Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, Altay ile 2 yıllık resmi sözleşme imzalandı.



Daha önce Fenerbahçe Kulübü ve Konyaspor'da yardımcı antrenör olarak görev yapan Altay, Manisa FK ve Göztepe'de de teknik direktörlük görevinde bulundu.



Altay'ın yardımcılıklarını, Ahmet Görkem Görk, Mete Soygül, Kaya Tarakçı, Doğa Kaya, Alper Aşçı ve Barış Karakoç yapacak.





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