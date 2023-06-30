Boluspor yeni teknik direktörünü açıkladı

Spor Toto 1. Ligde mücadele edecek olan Boluspor teknik direktör Turgay Altay ile sözleşme imzaladığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Boluspor yeni teknik direktörünü açıkladı
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30 Haziran 2023 21:48
Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor, teknik direktör Turgay Altay ile anlaştı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, Altay ile 2 yıllık resmi sözleşme imzalandı.

Daha önce Fenerbahçe Kulübü ve Konyaspor'da yardımcı antrenör olarak görev yapan Altay, Manisa FK ve Göztepe'de de teknik direktörlük görevinde bulundu.

Altay'ın yardımcılıklarını, Ahmet Görkem Görk, Mete Soygül, Kaya Tarakçı, Doğa Kaya, Alper Aşçı ve Barış Karakoç yapacak.

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