Boluspor yeni hocasını açıkladı

Trendyol 1. Lig takımlarından Boluspor'da yollar ayrılan Turgay Altay'ın yerine teknik direktörlük görevi için Yalçın Koşukavak'la 1 yıllık anlaşma sağlandı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kulübümüz, teknik direktör Yalçın Koşukavak ile anlaşma sağlamıştır. Hoş geldin Yalçın Koşukavak." ifadeleri kullanıldı.
Koşukavak, son olarak 1. Lig ekiplerinden Manisa FK'yi çalıştırmıştı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kulübümüz, teknik direktör Yalçın Koşukavak ile anlaşma sağlamıştır. Hoş geldin Yalçın Koşukavak." ifadeleri kullanıldı.
Koşukavak, son olarak 1. Lig ekiplerinden Manisa FK'yi çalıştırmıştı.