Boluspor yeni hocasını açıkladı

Boluspor'da, Yalçın Koşukavak döneminin başladığı açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Boluspor yeni hocasını açıkladı
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01 Eylül 2023 14:21
Trendyol 1. Lig takımlarından Boluspor'da yollar ayrılan Turgay Altay'ın yerine teknik direktörlük görevi için Yalçın Koşukavak'la 1 yıllık anlaşma sağlandı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kulübümüz, teknik direktör Yalçın Koşukavak ile anlaşma sağlamıştır. Hoş geldin Yalçın Koşukavak." ifadeleri kullanıldı.

Koşukavak, son olarak 1. Lig ekiplerinden Manisa FK'yi çalıştırmıştı.

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