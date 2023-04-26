Boluspor, teknik direktör Muzaffer Bilazer ile yolları ayırdı

Spor Toto 1. Lig takımlarından Dyorex Boluspor'da, teknik direktör Muzaffer Bilazer dönemi sona erdi.
Ligde oynadığı 32 maçta 48 puanla 11'inci sırada yer alan Boluspor, son haftalarda alınan sonuçların ardından teknik direktör Muzaffer Bilazer ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.
Takımın başına, Boluspor Gençlik Geliştirme Koordinatörü Ahmet Görkem Görk getirildi.
Ligde son 4 maçta birer galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 2 yenilgiyle 4 puan alabilen Boluspor, 30 Haziran Pazar günü Bolu Atatürk Stadyumu'nda saat 13.30'da Altay ile karşılaşacak.
Ligde oynadığı 32 maçta 48 puanla 11'inci sırada yer alan Boluspor, son haftalarda alınan sonuçların ardından teknik direktör Muzaffer Bilazer ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.
Takımın başına, Boluspor Gençlik Geliştirme Koordinatörü Ahmet Görkem Görk getirildi.
Ligde son 4 maçta birer galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 2 yenilgiyle 4 puan alabilen Boluspor, 30 Haziran Pazar günü Bolu Atatürk Stadyumu'nda saat 13.30'da Altay ile karşılaşacak.
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