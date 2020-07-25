Boluspor, teknik direktör Fırat Gül ile yollarını ayırdı

Boluspor, sezonun tamamlanmasının ardından teknik direktör Fırat Gül ile yollarını ayırdı

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Boluspor, teknik direktör Fırat Gül ile yollarını ayırdı
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25 Temmuz 2020 15:31
TFF 1. Lig takımlarından Boluspor, teknik direktör Fırat Gül ile yollarını ayırdı.

Bolu ekibi, sezonun tamamlanması ve alınan olağanüstü kongre kararının ardından teknik ekiple de yollarını ayırma kararı aldı. 

Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Fırat Gül'ün sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak sonlandırıldığı belirtilirken, kendisi ve ekibine hizmetlerinden dolayı teşekkür edildi. 



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