Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Yalçın Koşukavak'ın ekibi Boluspor ile Hakan Kutlu'nun yönetimindeki Erzurumspor karşı karşıya geldi.
Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyie ev sahibi Boluspor 1-0 kazanırken galibiyet golü 50. dakikada Naby Oualare'den geldi.
Bu sonuçla birlikte ligde oynadığı son 6 maçta 5 galibiyet alan Boluspor puanını 39'a yükseltirken, ligde 6 maç sonra mağlup olan Erzurumspor 30 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maç haftasında Boluspor deplasmanda Göztepe'ye konuk olurken, Erzurumspor evinde Kocaelispor'u ağırlayacak.
Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyie ev sahibi Boluspor 1-0 kazanırken galibiyet golü 50. dakikada Naby Oualare'den geldi.
Bu sonuçla birlikte ligde oynadığı son 6 maçta 5 galibiyet alan Boluspor puanını 39'a yükseltirken, ligde 6 maç sonra mağlup olan Erzurumspor 30 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maç haftasında Boluspor deplasmanda Göztepe'ye konuk olurken, Erzurumspor evinde Kocaelispor'u ağırlayacak.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU