Boluspor, Süper Lig aşkına oynuyor

Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Boluspor evinde Erzurumspor'u 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
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Boluspor, Süper Lig aşkına oynuyor
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25 Şubat 2024 15:35
Son güncelleme 25 Şubat 2024 15:39
Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Yalçın Koşukavak'ın ekibi Boluspor ile Hakan Kutlu'nun yönetimindeki Erzurumspor karşı karşıya geldi.

Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyie ev sahibi Boluspor 1-0 kazanırken galibiyet golü 50. dakikada Naby Oualare'den geldi.

Bu sonuçla birlikte ligde oynadığı son 6 maçta 5 galibiyet alan Boluspor puanını 39'a yükseltirken, ligde 6 maç sonra mağlup olan Erzurumspor 30 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Boluspor deplasmanda Göztepe'ye konuk olurken, Erzurumspor evinde Kocaelispor'u ağırlayacak.

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