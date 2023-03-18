Boluspor 'spor kulübü' olmak için toplanıyor!

Spor Toto 1. Lig takımlarından Dyorex Boluspor'da, "dernek" statüsünden çıkarak "spor kulübü" statüsüne geçmek için olağanüstü genel kurul toplantısı yapılacak.



Kulüpten yapılan açıklamada, 26 Nisan 2022'de Resmi Gazete'de yayımlanan Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu gereği, kulüplerin dernek statüsünden çıkıp spor kulübü olarak yeni bir tüzükle ilgili mercilerce tescilinin yapılmasının mecburi olduğu anımsatıldı.



Kanun gereği, futbol dalında faaliyeti bulunan Boluspor kulübünün dernek statüsünden çıkıp spor kulübü olarak yeni bir tüzükle Gençlik ve Spor Bakanlığına tescilinin yapılmasının gerektiği belirtilen açıklamada, halihazırdaki kulüp tüzüğünün değiştirilmesi gündemli olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmasına karar verildiği ifade edildi.



Açıklamada, olağanüstü genel kurul toplantısının 5 Nisan'da saat 15.00'de Karaçayır Mahallesi Murat Canbaş Caddesi'nde bulunan Bolu Belediyesi Nikah Salonu'nda gerçekleştirileceği, yeterli çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci toplantının 12 Nisan'da saat 15.00'de aynı adreste yapılacağı kaydedildi.





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