Boluspor son dakikalarda güldü

Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında Sait Karafırtınalar'ın ekibi Boluspor ile Serkan Özbalta'nın yönetimideki Sakaryaspor karşı karşıya geldi.
Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Boluspor 1-0 kazanırken galibiyet golü 85. dakikada Gökhan Alsan'dan geldi.
Bu sonuçla birlikte evindeki son 4 maçı kazanan Boluspor puanını 25'e yükseltirken Sakaryaspor 19 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Boluspor deplasmanda Altay ile karşılaşırken Sakaryaspor evinde Erzurumspor'u ağırlayacak.
Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Boluspor 1-0 kazanırken galibiyet golü 85. dakikada Gökhan Alsan'dan geldi.
Bu sonuçla birlikte evindeki son 4 maçı kazanan Boluspor puanını 25'e yükseltirken Sakaryaspor 19 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Boluspor deplasmanda Altay ile karşılaşırken Sakaryaspor evinde Erzurumspor'u ağırlayacak.
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