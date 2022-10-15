Boluspor: 'Sezonun en etkili futbolu'

Spor Toto 1. Lig'in 9. haftasının açılış karşılaşmasında konuk ettiği Altaş Denizlispor'u 3-0 yenen Boluspor'un teknik direktörü Sait Karafırtınalar, oyun planlarına sadık kalarak neticeye ulaştıklarını söyledi.



Karafırtınalar, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, rakiplerinin ligin en alt sırasında olmasının rağmen zor bir karşılaşma olacağını ve buna göre hazırlandıklarını ifade etti. Karafırtınalar, "Bugüne kadar oynadıkları maçların bir çoğunu kaybetmişler. Ama 1 farkla kaybetmişler. İyi savunma yapıyorlar. Geçen hafta da içeride duran toptan yedikleri 1 golle mağlup olmuşlardı. Bizim açımızdan oyunu zorlaştıracak gibi görünüyordu ama oyun planımızı yaptık. Top ayağında kalan oyuncularla oynadık, ön pres baskıları yaptık. Neticesinde aldık." şeklinde konuştu.



Karafırtınalar, ilk yarıya çok daha farklı bir skorla girme imkanları olduğunu da dile getirerek, "İkinci yarıda atılan goller, kaçan pozisyonlar var. 2-0'dan sonra kısa süreli oyunu rakibe verdiysek de bu beklenen bir şeydi. Alınan galibiyet çok önemli. Hayırlı olsun. Skor ve pozisyon olarak baktığımızda sezonun en etkili oyununu oynadık denilebilir." dedi.





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