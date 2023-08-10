Boluspor, Selad Oko'yu transfer etti

Trendyol 1. Lig takımlarından Boluspor, forvet oyuncusu Bevic Selad Moussiti Oko'yu kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki Kongolu futbolcuyla 1 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.
Kariyerinde US Lesquin, USL Dunkerque, Le Havre AC, Quevilly Rouen, Le Mans FC ve AC Ajaccio'da forma giyen Oko, geçen sezon devre arasında transfer olduğu MKE Ankaragücü formasıyla 9 resmi maçta gol atma başarısı gösterememişti.
Kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki Kongolu futbolcuyla 1 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.
Kariyerinde US Lesquin, USL Dunkerque, Le Havre AC, Quevilly Rouen, Le Mans FC ve AC Ajaccio'da forma giyen Oko, geçen sezon devre arasında transfer olduğu MKE Ankaragücü formasıyla 9 resmi maçta gol atma başarısı gösterememişti.