Boluspor, Selad Oko'yu transfer etti

Boluspor, Kongolu forvet oyuncusu Oko'yu renklerine bağladığını açıkladı

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Boluspor, Selad Oko'yu transfer etti
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10 Ağustos 2023 17:42
Son güncelleme 10 Ağustos 2023 17:43
Trendyol 1. Lig takımlarından Boluspor, forvet oyuncusu Bevic Selad Moussiti Oko'yu kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki Kongolu futbolcuyla 1 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.

Kariyerinde US Lesquin, USL Dunkerque, Le Havre AC, Quevilly Rouen, Le Mans FC ve AC Ajaccio'da forma giyen Oko, geçen sezon devre arasında transfer olduğu MKE Ankaragücü formasıyla 9 resmi maçta gol atma başarısı gösterememişti.

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