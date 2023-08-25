Boluspor, Şanlıurfaspor maçında 3 puan hedefliyor

Boluspor, Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında 27 Ağustos Pazar günü sahasında oynayacağı Astor Enerji Şanlıurfaspor maçından 3 puanla ayrılmak istiyor.



Teknik direktör Turgay Altay yönetiminde günde çift idman yapan kırmızı-beyazlı ekip, Şanlıurfaspor ekibi karşısında galip olmak için çalışıyor.



Teknik direktör Turgay Altay, gazetecilere yaptığı açıklamada, sezonun ilk 2 haftasında oynadıkları Adanaspor ile Teksüt Bandırmaspor maçlarını değerlendirdi.



Altay, Adanaspor karşısında zor bir deplasman maçı yaptıklarını anlattı.



"Bandırmaspor gerçekten ligin kaliteli, bireysel oyuncu kalitesi yüksek takımlarından bir tanesi." diyen Altay, "Sert bir deplasmanda o psikoloji ile 1 puan almak çok değerli bir şeydi. Aslında maçın ikinci yarısında o gün çok pragmatik bir oyun oynadık ve maçın ikinci yarıda da 3 puanı alacak maçı kazanacak pozisyonları da yakaladık. Bunları değerlendiremedik." ifadelerini kullandı.



"Nihayetinde bandırma maçının önemli olması için, o puanın değerli olması bu önümüzdeki maçı kazanmamızdan geçiyor." diye konuşan Altay, sözlerini şöyle tamamladı:



"Çünkü iç sahada kim gelirse gelsin, takım ayırt etmeksizin söylüyorum, oyunumuzu oynayıp 3 puanı almak istiyoruz. Bu da bizim çıkışa geçmemiz için önemli maçlardan bir tanesi. Çünkü maç kazanmanın getirdiği öz güven ve beraberinde de takımın kendi kalitesini arttırmasına sebebiyet veriyor. Milli takım arası bizim için çok değerli. Milli takım arasına girmeden önce önümüzdeki 2 maçı da kazanıp araya en azından puan olarak iyi bir yerde girmek istiyoruz. Bu sayede, hem öz güvenimizi kazanıp hem de oyun ve fiziksel kalitemizi arttırmayı düşünüyoruz."



