Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Boluspor, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenman ile sürdürdü.Karaçayır Mahallesi'nde bulunan kulüp tesislerinde kamp yapan kırmızı-beyazlı ekip, teknik direktör Sait Karafırtınalar yönetimindeki antrenmanda, ayak tenisi oynadı.Daha sonra kondisyon ve kuvvet ağırlıklı çalışmalar yapılan antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.Boluspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.Öte yandan, kırmızı-beyazlı ekip, 13 Temmuz Cuma günü Bolu Atatürk Stadı'nda Belçika 1. Lig B takımlarından KVC Westerlo ile hazırlık maçı yapacak. Karşılaşma saat 18.00'de başlayacak.