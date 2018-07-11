Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Boluspor, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenman ile sürdürdü.
Karaçayır Mahallesi'nde bulunan kulüp tesislerinde kamp yapan kırmızı-beyazlı ekip, teknik direktör Sait Karafırtınalar yönetimindeki antrenmanda, ayak tenisi oynadı.
Daha sonra kondisyon ve kuvvet ağırlıklı çalışmalar yapılan antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Boluspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Öte yandan, kırmızı-beyazlı ekip, 13 Temmuz Cuma günü Bolu Atatürk Stadı'nda Belçika 1. Lig B takımlarından KVC Westerlo ile hazırlık maçı yapacak. Karşılaşma saat 18.00'de başlayacak.
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Karaçayır Mahallesi'nde bulunan kulüp tesislerinde kamp yapan kırmızı-beyazlı ekip, teknik direktör Sait Karafırtınalar yönetimindeki antrenmanda, ayak tenisi oynadı.
Daha sonra kondisyon ve kuvvet ağırlıklı çalışmalar yapılan antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Boluspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Öte yandan, kırmızı-beyazlı ekip, 13 Temmuz Cuma günü Bolu Atatürk Stadı'nda Belçika 1. Lig B takımlarından KVC Westerlo ile hazırlık maçı yapacak. Karşılaşma saat 18.00'de başlayacak.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın