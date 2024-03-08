Boluspor, sahasında kazandı

1. Lig'de Boluspor, sahasında Giresunspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Boluspor, sahasında kazandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Mart 2024 21:55
Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Boluspor, sahasında Giresunspor ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip karşılaşmadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Karşılaşmada Boluspor'a galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Jefferson ve 57. dakikada kendi kalesine Talha Ülvan attı. Giresunspor'un tek golünü de kendi ağlarını havalandıran Talha Ülvan, 48. dakikada attı.

Bu sonucun ardından Boluspor, 42 puana yükseldi ve play-off iddiasını sürdürdü. Giresunspor ise 7 puanda kaldı.

Boluspor, ligde gelecek hafta Bodrum FK deplasmanına gidecek. Giresunspor ise sahasında Şanlıurfaspor ile karşı karşıya gelecek.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery