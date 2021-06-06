Boluspor, Reha Kemal Erginer ile yola devam edecek

TFF 1. Lig takımlarından Beypiliç Boluspor, mevcut teknik direktör Reha Kemal Erginer ile 1+3 yıllık yeni sözleşme imzaladı.
Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, teknik direktör Erginer'in, Boluspor Kulübü Başkanı Abdullah Abat'ın da katıldığı törende 1+3 yıllık resmi sözleşmeye imza attığı belirtildi.
Açıklamada, "Teknik direktör Reha Kemal Erginer'e yeniden hoş geldin diyor, kulübümüz armasıyla başarılı bir sezon diliyoruz." temennisinde bulunuldu.
Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, teknik direktör Erginer'in, Boluspor Kulübü Başkanı Abdullah Abat'ın da katıldığı törende 1+3 yıllık resmi sözleşmeye imza attığı belirtildi.
Açıklamada, "Teknik direktör Reha Kemal Erginer'e yeniden hoş geldin diyor, kulübümüz armasıyla başarılı bir sezon diliyoruz." temennisinde bulunuldu.