Boluspor, Reha Kemal Erginer ile yola devam edecek

Beypiliç Boluspor, mevcut teknik direktör Reha Kemal Erginer ile 1+3 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Boluspor, Reha Kemal Erginer ile yola devam edecek
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06 Haziran 2021 16:36
TFF 1. Lig takımlarından Beypiliç Boluspor, mevcut teknik direktör Reha Kemal Erginer ile 1+3 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, teknik direktör Erginer'in, Boluspor Kulübü Başkanı Abdullah Abat'ın da katıldığı törende 1+3 yıllık resmi sözleşmeye imza attığı belirtildi.

Açıklamada, "Teknik direktör Reha Kemal Erginer'e yeniden hoş geldin diyor, kulübümüz armasıyla başarılı bir sezon diliyoruz." temennisinde bulunuldu.

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