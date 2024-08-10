Boluspor, Petar Gigic ile yollarını ayırdı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor'da Petar Gigic ile yollar ayrıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Boluspor, Petar Gigic ile yollarını ayırdı
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10 Ağustos 2024 15:27
Son güncelleme 10 Ağustos 2024 15:28
Trendyol 1. Lig takımlarından Boluspor, Petar Gigic'in sözleşmesini feshetti.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Boluspor'un profesyonel futbolcu Petar Gigic ile karşılıklı anlaşma sonucu sözleşmesinin sonlandırıldığı belirtildi.

Gigic'e kulübe olan hizmetlerinden dolayı teşekkür edilen açıklamada, sporcuya futbol kariyerinde başarılar dilendi.

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