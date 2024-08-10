Boluspor, Petar Gigic ile yollarını ayırdı

Trendyol 1. Lig takımlarından Boluspor, Petar Gigic'in sözleşmesini feshetti.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Boluspor'un profesyonel futbolcu Petar Gigic ile karşılıklı anlaşma sonucu sözleşmesinin sonlandırıldığı belirtildi.
Gigic'e kulübe olan hizmetlerinden dolayı teşekkür edilen açıklamada, sporcuya futbol kariyerinde başarılar dilendi.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Boluspor'un profesyonel futbolcu Petar Gigic ile karşılıklı anlaşma sonucu sözleşmesinin sonlandırıldığı belirtildi.
Gigic'e kulübe olan hizmetlerinden dolayı teşekkür edilen açıklamada, sporcuya futbol kariyerinde başarılar dilendi.
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