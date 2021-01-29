Boluspor, Papa Alioune Diouf'u renklerine bağladı

TFF 1. Lig takımlarından Beypiliç Boluspor, Senegalli kanat oyuncusu Papa Alioune Diouf'u kadrosuna kattı.
Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, futbolcuyla sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldığı bildirildi.
TFF 1. Lig'de son olarak İstanbulspor'da forma giyen 31 yaşındaki futbolcu, 3 kez Senegal Milli Takımı'nda görev aldı.
Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, futbolcuyla sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldığı bildirildi.
TFF 1. Lig'de son olarak İstanbulspor'da forma giyen 31 yaşındaki futbolcu, 3 kez Senegal Milli Takımı'nda görev aldı.