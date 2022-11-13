Boluspor: 'Önemli bir galibiyet aldık'

Spor Toto 1. Lig'in 13. haftasında konuk ettiği Yeni Malatyaspor'u 1-0 yenen Dyorex Boluspor'un teknik direktörü Sait Karafırtınalar, önemli bir galibiyete imza attıklarını söyledi.



Karafırtınalar, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, aldıkları galibiyet için tüm oyuncularını tebrik etti.



Ligde artık kendilerini daha zorlu maçların beklediğini vurgulayan Karafırtınalar, "Kolay maç yok artık bu saatten sonra. Lig ilerledikçe her maç birbirinden daha zor oldu. Geçen hafta nasıl 'kazanmak için hem oyun hem mücadele yeterli değil' dediysek, bu hafta tam tersi oldu. Hem telafi maçıydı bizim adımıza hem de taraftarımızın önünde oyuncular gerekli mücadeleyi gösterdiler." dedi.



Taktik anlayışlarının son derece iyi olduğunu ve karşılaşmaya sonradan giren oyuncularında takıma çok büyük katkı verdiğini anlatan Karafırtınalar, "Önemli bir galibiyet aldık. Kimse bu galibiyeti küçümsemesin. Malatya takımı içeride oynadığımız belki en diri ve atlet takımlardan bir tanesiydi." diye konuştu.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ