Boluspor: "Önemli bir deplasmanı geçtik"

Boluspor teknik sorumlusu Ahmet Görkem Görk, 1-1 biten Sakaryaspor maçının ardından konuştu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Boluspor: 'Önemli bir deplasmanı geçtik'
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25 Nisan 2023 01:26
Dyorex Boluspor Teknik Sorumlusu Ahmet Görkem Görk, 1-1 biten Sakaryaspor maçının ardından çok önemli bir deplasmana geldiklerini çünkü rakiplerinin çok istekli olduğunu ifade etti.

Görk, rakibin baskısını nasıl kıracaklarını, hücum yaparken savunma değil de ikinci hamle olarak nasıl hücum yapacaklarını çalıştıklarını aktararak, özellikle dirençli iki kuvvetli orta sahayla oynadıklarını kaydetti.

İkinci yarıda özellikle ilk 15 dakikada iki net pozisyon yakaladıklarına işaret eden Görk, "Maçın sonuna doğru da 3-4 net pozisyon oldu. İki büyük camianın güzel mücadelesiydi. Umarım iki takım da istediği alır." dedi.

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