Boluspor, Ömer Alıcı ve Erkam Reşmen ile yollarını ayırdı

Spor Toto 1. Lig takımlarından Beypiliç Boluspor'da kaleci Ömer Alıcı ve defans oyuncusu Erkam Reşmen ile yolların ayrıldığı açıkladı.

Haber; AA
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Boluspor, Ömer Alıcı ve Erkam Reşmen ile yollarını ayırdı
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11 Ocak 2022 13:42
 Spor Toto 1. Lig takımlarından Beypiliç Boluspor'da kaleci Ömer Alıcı ve defans oyuncusu Erkam Reşmen ile yolların ayrıldığı bildirildi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Ömer Alıcı ve Erkam Reşmen ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı belirtildi.

Ömer Alıcı ve Erkam Reşmen'e Boluspor'a verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür edilen açıklamada, futbolculara bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dilendi.

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