Boluspor Oleg Rybka'yı kadrosuna kattı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Beypiliç Boluspor, Ukraynalı kaleci Oleg Rybka'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Boluspor Oleg Rybka'yı kadrosuna kattı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Nisan 2022 17:05
Spor Toto 1. Lig takımlarından Beypiliç Boluspor, Ukraynalı kaleci Oleksandr Rybka'yı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Rybka ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığı belirtildi.

34 yaşındaki Rybka, futbola Dinamo Kiev altyapısında başladı.

Sırasıyla Dinamo Kiev, Shakhtar Donetsk, Kardemir Karabükspor, Afjet Afyonspor, Sabail, Liepaja ve Metalist Kharkiv takımlarında forma giyen Rybka, daha önce Süper Lig'de 22, 1. Lig'de 15 maçta görev yaptı.

Profesyonel kariyerinde 209 maça çıkan Ukraynalı futbolcu, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde mücadele etti. Rybka, Ukrayna A Milli Takımı'nda ise 2 kez forma giydi.

 
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.