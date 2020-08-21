Boluspor, Oğuzhan Berber ve Muhammed Bayır'ı transfer etti

TFF 1. Lig takımlarından Boluspor, Oğuzhan Berber ve Muhammed Bayır'ı renklerine bağladı.



Kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon İstanbulspor'da top koşturan Oğuzhan Berber ve Giresunspor oyuncusu Muhammed Bayır ile birer yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.



29 yaşındaki Oğuzhan Berber'in daha önce Yukatel Denizlispor, Sarayköy 1926 FK, Çaykur Rizespor, Altınordu, Yılport Samsunspor, Hes Kablo Kayserispor, Adana Demirspor ve İstanbulspor takımlarında, 31 yaşındaki Muhammed Bayır'ın ise Çorumspor, Bozüyükspor, Osmanlıspor ve Giresunspor takımlarında yer aldığı aktarıldı.



