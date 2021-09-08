Boluspor, Malatya'dan transfer yaptı

Boluspor, Yeni Malatyaspor'dan 25 yaşındaki Berk Yıldız'ı transfer etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Boluspor, Malatya'dan transfer yaptı
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08 Eylül 2021 16:59
TFF 1. Lig takımlarından Beypiliç Boluspor, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor forması giyen orta saha oyuncusu Berk Yıldız'ı kadrosuna kattı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 25 yaşındaki oyuncuyla sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığı belirtildi.

Futbola Karşıyaka altyapısında başlayan Berk Yıldız, daha sonra Galatasaray'a transfer olarak profesyonelliğe geçiş yaptı. Beş sezon Galatasaray'ın alt yaş gruplarında forma giyen, 2014-2015 sezonunda ise Elazığspor'a kiralanan Berk Yıldız, TFF 1. Lig'de ilk kez mücadele etti.

İlk sezonunda 18 karşılaşmada görev yapan 25 yaşındaki oyuncu, sezon sonunda bonservisiyle Elazığspor'a imza attı.

Elazığspor kariyerinin ardından Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ve Adana Demirspor formalarını terleten Berk Yıldız, kariyerinde 6 Süper Lig, 132 TFF 1. Lig, 17 Türkiye Kupası ve 16 milli takım karşılaşmasında görev aldı.


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