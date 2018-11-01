Boluspor, lig arasına kadar hedefini açıkladı

Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor'un kulüp başkanı Necip Çarıkçı, devre arasına kadar en az 15 puan toplamaları gerektiğini belirterek, bunun için planlamalarını yaptıklarını söyledi.Çarıkçı, yaptığı açıklamada, ligde geçen hafta oynadıkları ve seyircilerin yoğun ilgi gösterdiği Gençlerbirliği maçını, iyi mücadele etmelerine rağmen kaybettiklerini dile getirdi.Gençlerbirliği maçını unuttuklarını ifade eden Çarıkçı, dün Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında karşılaştıkları Şile Yıldızspor'u 5-2 mağlup ederek, 5'inci tura çıktıklarını kaydetti.Çarıkçı, ligde 4 Kasım Pazar günü deplasmanda Kardemir Karabükspor ile karşılaşacaklarına işaret ederek, şöyle devam etti:Sezon başındaki yapılanmanın başarı için olduğunu vurgulayan Çarıkçı, "Teknik heyetle devam kararımız, takımın iskeletinin korunması ve yeni transferlerle takıma bir hava geldi. Başkan olarak takım içerisinde o birlik ve bütünlüğü korumak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Takımı hem deplasmanda hem de iç sahada yakından takip ediyorum." ifadelerini kullandı.Çarıkçı, yolun başında olduklarını belirterek,diye konuştu.