Boluspor kırmızı alarm veriyor

Anthony Uzodimma

TFF 1. Lig'de 4. hafta mücadelesinde Giresunspor ile Boluspor, Atatürk Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Giresunspor maçı 2-1 kazandı.Boluspor'un maçtaki golü 36. dakikada Burak Bekaroğlu'ndan geldi. Giresunspor'un golleri ise 68. dakikada Ibrahima Balde ve 90+5'te'dan geldi.Bu sonuçla beraber Boluspor 1 puanda kaldı ve bu sezon henüz maç kazanamadı. Giresunspor ise 7 puana yükseldi.Boluspor, TFF 1. Lig'in 5. haftasında sahasında Tuzlaspor ile karşılaşacak. Giresunspor aynı haftada Ankaraspor'a konuk olacak.