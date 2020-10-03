Boluspor kırmızı alarm veriyor

TFF 1. Lig'in 4. haftasında Giresunspor ile Boluspor karşılaştı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Boluspor kırmızı alarm veriyor
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03 Ekim 2020 18:30
TFF 1. Lig'de 4. hafta mücadelesinde Giresunspor ile Boluspor, Atatürk Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Giresunspor maçı 2-1 kazandı.

Boluspor'un maçtaki golü 36. dakikada Burak Bekaroğlu'ndan geldi. Giresunspor'un golleri ise 68. dakikada Ibrahima Balde ve 90+5'te Anthony Uzodimma'dan geldi. 

Bu sonuçla beraber Boluspor 1 puanda kaldı ve bu sezon henüz maç kazanamadı. Giresunspor ise 7 puana yükseldi.

Boluspor, TFF 1. Lig'in 5. haftasında sahasında Tuzlaspor ile karşılaşacak. Giresunspor aynı haftada Ankaraspor'a konuk olacak.

 
 


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