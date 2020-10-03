Boluspor kırmızı alarm veriyor

TFF 1. Lig'de 4. hafta mücadelesinde Giresunspor ile Boluspor, Atatürk Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Giresunspor maçı 2-1 kazandı.
Boluspor'un maçtaki golü 36. dakikada Burak Bekaroğlu'ndan geldi. Giresunspor'un golleri ise 68. dakikada Ibrahima Balde ve 90+5'te Anthony Uzodimma'dan geldi.
Bu sonuçla beraber Boluspor 1 puanda kaldı ve bu sezon henüz maç kazanamadı. Giresunspor ise 7 puana yükseldi.
Boluspor, TFF 1. Lig'in 5. haftasında sahasında Tuzlaspor ile karşılaşacak. Giresunspor aynı haftada Ankaraspor'a konuk olacak.
Boluspor'un maçtaki golü 36. dakikada Burak Bekaroğlu'ndan geldi. Giresunspor'un golleri ise 68. dakikada Ibrahima Balde ve 90+5'te Anthony Uzodimma'dan geldi.
Bu sonuçla beraber Boluspor 1 puanda kaldı ve bu sezon henüz maç kazanamadı. Giresunspor ise 7 puana yükseldi.
Boluspor, TFF 1. Lig'in 5. haftasında sahasında Tuzlaspor ile karşılaşacak. Giresunspor aynı haftada Ankaraspor'a konuk olacak.