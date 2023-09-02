Boluspor-Keçiörengücü maçında gol sesi çıkmadı!

Trendyol 1. Lig 4. hafta maçında Boluspor ile Keçiörengücü 0-0 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Boluspor-Keçiörengücü maçında gol sesi çıkmadı!
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02 Eylül 2023 21:13
Trendyol 1. Lig 4. hafta maçında Boluspor ile Keçiörengücü karşılaştı.

Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan maç 0-0 eşitlikle sona erdi.

Keçiörengücü bu sonuçla puanını 5'e çıkardı. Boluspor ise 3 yaptı.

Ligin bir sonraki haftasında Keçiörengücü, Şanlıurfaspor ile oynayacak. Boluspor ise Kocaelispor deplasmanına gidecek.

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