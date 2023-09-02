Boluspor-Keçiörengücü maçında gol sesi çıkmadı!

Trendyol 1. Lig 4. hafta maçında Boluspor ile Keçiörengücü karşılaştı.



Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan maç 0-0 eşitlikle sona erdi.



Keçiörengücü bu sonuçla puanını 5'e çıkardı. Boluspor ise 3 yaptı.



Ligin bir sonraki haftasında Keçiörengücü, Şanlıurfaspor ile oynayacak. Boluspor ise Kocaelispor deplasmanına gidecek.



