Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında Boluspor evinde Bursaspor ile karşılaştı. Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan maçı Boluspor 2-1 kazandı.



Boluspor 49. dakikada Kasongo'nun golüyle öne geçerken, Bursaspor beraberlik sayısını Emin Bayram'ın kendi kalesine yaptığı vuruşla buldu. Deplasmanda ekibinde Mehmet Ataberk 75. dakikada kırmızı kart görürken, Kasongo 87'de tekrar sahneye çıktı ve galibiyeti getirdi.



Bu sonucun ardından son 4 maçta 10 puan toplayan BOluspor puanını 29 yaparken, son 4 maçta 3. kez sahadan yenilgiyle ayrılan Bursaspor 34 puanda kaldı.



1. Lig'in 26. haftasında Bursaspor evinde Ankaraspor ile karşılaşacak, Boluspor ise Akhisarspor ile kozlarını paylaşacak.



Stat: Bolu Atatürk



Hakemler: Emre Malok, Orkun Aktaş, Mehmet Şengül



Beypiliç Boluspor: Selmani, Fethi Özer, Burak Asan, Gökhan Sazdağı (Dk. 90+1 Marlinho), Hamza Gür (Dk. 46 Kasongo), Oğuzhan Berber, Muhammed Gümüşkaya, Edwin Gyasi (Dk. 37 Araz Abdullayev), Emin Bayram, Aykut Demir, Mustafa Çeçenoğlu (Dk. 86 Papa Diouf)



Bursaspor: Ataberk Dadakdeniz, İsmail Çokçalış, Emirhan Aydoğan, Ramazan Keskin (Dk. 46 Çağatay Yılmaz), Burak Kapacak, Ozan İsmail Koç (Dk. 78 Deniz Aydın), Özer Hurmacı (Dk. 63 Onur Atasayar), Taha Altıkardeş, Furkan Emre Ünver, Burak Altıparmak (Dk. 63 Tuğbey Akgün), Berat Altındiş (Dk. 63 Batuhan Kör)



Goller: Dk. 49 ve 86 Kasongo (Beypiliç Boluspor), Dk. 74 Emin Bayram (Kendi kalesine) (Bursaspor)



Kırmızı kart: Dk. 75 Ataberk Dadakdeniz (Bursaspor)



Sarı kartlar: Dk. 54 Berat Altındiş (Bursaspor), Dk. 83 Oğuzhan Berber, Dk. 90+5 Marlinho (Beypiliç Boluspor)



